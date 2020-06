Camera: Fontana, bene carfagna su Sgarbi, giusto richiamo a uso mascherina

Agenpress. “Bene ha fatto la vicepresidente Carfagna, nel corso della seduta di ieri alla Camera, a richiamare l’On. Sgarbi al rispetto delle norme anti Covid, norme che sono dettate dal buon senso e servono a proteggere tutti da un possibile contagio.

Come da delibera del collegio dei deputati Questori, la mascherina non solo va utilizzata ma va anche correttamente indossata. Ci auguriamo pertanto che tutti si comportino in modo consono, adottando le più elementari precauzioni per ridurre al minimo ogni rischio”.

Lo dichiara Gregorio Fontana, questore della Camera dei deputati.