Coronavirus. 34.345 vittime, (+67), 176.370 guariti (+1.505), 26.274 malati (-1.211)

Agenpress – Sale il dato giornaliero delle vittime da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, dove sono state 67. Ieri erano state 55. In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 21 mentre ieri erano state 23. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.345. Casi totali: 236.989

176.370 i guariti e i dimessi con un incremento rispetto a ieri di 1.505 Venerdì l’aumento era stato di 1.780.

26.274 i malati, 1.211 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.512.

Sono 209 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 11 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 3.594, con un calo di 153 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 22.471, con un calo di 1.047 rispetto a ieri.