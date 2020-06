Tav, Campomenosi (Lega), Italia assente da progetti Ue, Governo batta un colpo

AgenPress. “A causa dell’incapacità del Governo, l’Italia risulta sempre di più assente dalle logiche programmatiche europee, oltre che in netto ritardo rispetto alle iniziative di altri Stati membri.

Mentre il dibattito nazionale sulle infrastrutture è ancora ostaggio della politica dei ‘no’ del M5s, la Germania annuncia un progetto di Tav tra grandi città europee dal quale l’Italia sarebbe fuori. Non è la prima volta che si verifica una circostanza del genere, come confermato dai recenti dialoghi tra Germania, Austria e Croazia sui corridoi turistici che rischiavano di vedere il nostro Paese escluso, sempre obbligato a rincorrere proposte altrui.

Anche in questo caso, purtroppo, mentre altri Paesi puntano al rafforzamento delle infrastrutture, l’Italia dimostra di non avere visione strategica e di procedere a rilento. Sono gravi i ritardi nella realizzazione dei progetti europei ed è evidente la mancanza di un raccordo efficace con i Paesi confinanti per la realizzazione di opere cruciali come Torino – Lione e Brennero.

In Europa si punta al completamento della rete centrale Ten-T al 2030, ma il nostro Paese, con un Governo del tutto incapace di difendere i nostri interessi sui tavoli in Europa, rischia di restare fuori dai principali flussi di traffico passeggeri e merci”.

Così in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione Lega al Parlamento Europeo, componente della commissione Trasporti.