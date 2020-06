Fase 3, Lega, con richiesta proroga split payment danno per imprese, Consiglio la respinga

AgenPress. “La richiesta di una proroga dello split payment da parte del Governo avrebbe conseguenze nefaste per le imprese italiane, il Consiglio Ue la respinga. La deroga dovrebbe cessare il 30 giugno e lo Stato italiano si era già impegnato a non chiedere ulteriori rinnovi avendo assicurato che, grazie alla fatturazione elettronica, si sarebbero realizzati un adeguato controllo e la conseguente riduzione da 18 a 3 mesi di tempo per accertare le inadempienze e porre più rapidamente fine alle frodi.

Abbiamo presentato un’interrogazione urgente al Consiglio Ue: se la proroga venisse concessa, le imprese, a cominciare da quelle del settore edilizio, dovranno aspettare anni per riavere il proprio credito a causa dei ritardi nei rimborsi Iva italiani, attorno alle 63 settimane contro le 16 europee. Le imprese italiane, già in difficoltà per il Coronavirus, non possono essere ulteriormente colpite: il Consiglio respinga la richiesta di proroga da parte del Governo italiano”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Zanni, presidente del gruppo Identità e Democrazia, e Marco Campomenosi, capo delegazione Lega al Parlamento Europeo.