Daniela Santanchè (Fd’I): Stefano Maullu coordinatore di Milano città

AgenPress. “Giorgia Meloni su indicazione del coordinatore regionale della Lombardia Daniela Santanche’ ha nominato Stefano Maullu coordinatore di Milano citta’, Stefano già europarlamentare è stato a lungo consigliere e assessore regionale e prima ancora consigliere comunale.

“La sua esperienza politica e professionale potra’ portare un contributo importante, coordinando l’azione di rinnovamento e di crescita del partito anche in previsione dell’importante scadenza elettorale di Milano, a Riccardo Truppo e Enrico Turato un grazie per il prezioso lavoro svolto a favore del partito e per l’impegno che certamente continuerà” dichiara Daniela Santanche’.