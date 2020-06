Germania. Al bando la formazione neonazista “Nordadler”. Si riconoscono in Hitler

Agenpress – Il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer ha messo al bando il gruppo di estrema destra “Nordadler”, (‘aquila del nord’), attivo principalmente sui social media. Da stamattina sono state prese misure di polizia in quattro Laender.

“L’estremismo di destra e l’antisemitismo non hanno posto neppure in Internet”, ha affermato il ministero dell’Interno annunciando stamani delle misure di polizia in corso. I “Nordalder” divulgano concetti come la “rivoluzione popolare”, “la gioventù popolare”, il “rinascimento del popolo”. Si riconoscono in Adolf Hitler e in altri rappresentanti del regime nazista, e coltivano il progetto di insediamenti in campagna, per persone che la pensano allo stesso modo.