Usa 2020. Trump: se vince Biden “un disastro”. Tentativo di bloccare libro della nipote

Agenpress – Se a novembre Joe Biden vincerà le presidenziali americane “questo Paese sarà un disastro”.

Così Donald Trump parlando a Phoenix davanti a circa tremila persone, accusando i democratici di voler paralizzare il Paese per la pandemia per danneggiare l’economia e vincere le elezioni. Il tycoon ha quindi sottolineato come Biden sia in mano alla “sinistra radicale che odia la nostra storia e nostri valori e odia tutto ciò che rende orgogliosa l’America”. Trump ha quindi chiamato nuovamente il coronavirus ‘kung flu’.

Intanto la famiglia Trump ha chiesto ai giudici di bloccare la pubblicazione di un altro libro di rivelazioni che potrebbe mettere in difficoltà il presidente. La nuova pubblicazione è della nipote Mary Trump, 55 anni, figlia del fratello, Fred Trump Junior. Quest’ultimo, vittima dell’alcolismo, è morto a soli 42 anni nel 1981. Mary accuserebbe il presidente di non avere aiutato il fratello. Il libro si intitola ‘Come la mia famiglia ha creato l’uomo più pericoloso al mondo’ e dovrebbe uscire il 28 luglio edito da Simon & Schuster. Mary vi afferma anche di essere la “fonte” segreta che passò al New York Times informazioni finanziarie, incluse le dichiarazioni fiscali di Fred Trump, padre del tycoon. Informazioni che hanno permesso al giornale di scrivere il reportage che gli è valso il premio Pulitzer. Inoltre, secondo le anticipazioni, nel libro ci saranno anche conversazioni della donna con la sorella del presidente, Maryanne Trump Barry, giudice federale in pensione in privato molto critica con il fratello.