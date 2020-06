Csm. Processo disciplinare per Palamara e altri magistrati. Salvi, “rischiano gravi sanzioni”

Agenpress – La procura generale dalla Cassazione ha chiesto il processo disciplinare per 10 magistrati coinvolti nella vicenda dell’hotel Champagne e in altri casi legati. Tra loro Luca Palamara, gli ex togati del Csm Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli, Antonio Lepri, Gianluigi Morlini, Luigi Spina, i pm Fava e Sirignano e due magistrati segretari del Csm. Processo disciplinare anche per Cosimo Ferri, parlamentare di Italia Viva per fatti relativi alla riunione all’hotel Champagne,con Luca Palamara, Luca Lotti e cinque consiglieri del Csm allora in carica sulle nomine dei procuratori di Roma e Perugia.

“Rischiano anche le sanzioni più gravi” ha detto il Pg della Cassazione Giovanni Salvi, per Palamara il rinvio a giudizio disciplinare è stato chiesto dalla procura generale della Cassazione” per i fatti legati all’hotel Chanpagne. Sono fuori le contestazioni penali per le quali dobbiamo attendere gli esiti della procedura e altre vicende per cui sono ancora in corso accertamenti sia in fase penale che disciplinare”.

“Proprio perchè è stato così grave il colpo subito, abbiamo forte il desiderio di mostrare che siamo in grado di voltare pagina. Per quanto riguarda Cosimo Ferri, abbiamo chiesto alla Sezione disciplinare del Csm di chiedere l’autorizzazione alla Camera per l’utilizzazione nei suoi confronti delle intercettazioni utilizzate”.