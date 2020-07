Cecchetti (Lega): “Governo boccia nostro emendamento da 400 mln a sostegno dell’editoria locale e online”

AgenPress. “Bocciato il nostro emendamento al decreto Rilancio a sostegno dell’editoria locale e online. L’istituzione di un fondo da 400 milioni di euro per il 2020 era una proposta ragionevole. Una misura di buonsenso per evitare a numerose imprese editrici di quotidiani e periodici locali in crisi nera di tagliare posti di lavoro in una fase economica di per sé già drammatica. I

l governo Pd-5S se ne assuma ora la responsabilità. A maggior ragione dopo aver accolto poche settimane fa il nostro odg al decreto Liquidità con cui si era impegnato in questa direzione, ma evidentemente solo a parole. Alla faccia della coerenza e di tante belle promesse”.

Lo dichiara il vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti, primo firmatario dell’emendamento.

“Serviva un segnale di discontinuità, invece – sottolinea Cecchetti – va sempre peggio. E, nel frattempo, investimenti pubblicitari e ricavi da vendita sempre più a picco. Quindi, altri posti di lavoro a rischio. Con buona pace di chi ci propina i soliti sermoni sulla desertificazione del panorama dell’informazione e del pluralismo. Non ci arrendiamo. Continueremo la nostra battaglia in Parlamento affinché per questi settori editoriali in crisi nera giungano decisioni concrete e soprattutto risorse vere”.