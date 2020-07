Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Migranti, situazione a Lampedusa fuori controllo”

AgenPress. “Accogliere chi è in difficoltà fa parte dei doveri morali e cristiani. Tuttavia l’ accoglienza deve avere regole chiare, nel rispetto dell’ordine e della qualità di vita dei residenti. La situazione venutasi a creare a Lampedusa e che diventerà ancora più critica con la bella stagione e il mare calmo è insostenibile. Ricordo che Lampedusa vive del turismo.

Il Ministro dell’ Interno chiarisca se, nell’ultimo arrivo di migranti, il portatore di Covid 19 è uno, versione Interno, o sono otto, come invece sostiene il governatore Musumeci. Inoltre non si comprende perché costoro facciano la quarantena a terra, nella città di Noto, perla di bellezza e turismo e non in rada su di una imbarcazione con tutti i sussidi e presidi sanitari”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.