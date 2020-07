Covid. Cecchetti (Lega): “Quintali di mascherine abbandonate a Malpensa, governo chiarisca”

AgenPress. “Quintali di scatoloni allo scalo aeroportuale di Malpensa con milioni di mascherine e dpi che nessuno viene a ritirare. Stanno lì da giorni. Sembrerebbero abbandonati. Sugli imballaggi sono indicati indirizzi di destinatari istituzionali. Il governo faccia subito chiarezza.

Abbiamo presentato un’interrogazione al presidente Conte e al ministro Speranza affinché dispongano gli opportuni accertamenti” lo dichiara il vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti.

“Peraltro – sottolinea Cecchetti – nello scalo in questione continuerebbero ad arrivare ogni giorno quantità ingenti di mascherine che, nonostante l’accumulo, non vengono inspiegabilmente prelevate dagli enti governativi preposti.

I depositi sono ormai stracolmi Si fa sempre più concreto il rischio che questi dispositivi possano deteriorarsi e divenire inutilizzabili, anche in conseguenza dell’esposizione prolungata al sole e alla pioggia. Se risultassero effettivamente abbandonati ci troveremmo di fronte ad un gravissimo spreco di risorse pubbliche.

Un insulto nei riguardi dei moltissimi operatori sanitari che, per tutta la prima e più delicata fase dell’emergenza, hanno contratto il virus e, in molti casi, hanno perso la vita proprio per la carenza di mascherine e dispositivi che il Governo non ha saputo fornire tempestivamente”.