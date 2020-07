Coronavirus. Direttore FBI, la Cina, “è la più grande minaccia per informazione ed economia”

AgenPress – La Cina è “la più grande minaccia a lungo termine per l’informazione e la proprietà intellettuale della nostra nazione e per la nostra vitalità economica”.

E mentre la pandemia di coronavirus continua a moltiplicarsi negli hotspot negli Stati Uniti, ha descritto come il governo cinese si sia mosso per fare pressione sui funzionari americani affinché sostengano la sua risposta mentre allo stesso tempo lavorano per rubare la ricerca sul virus.

“Il governo cinese è impegnato in una vasta e diversificata campagna di furto e influenza maligna e può eseguire quella campagna con efficienza autoritaria. Stanno calcolando, sono persistenti, sono pazienti e non sono soggetti ai giusti vincoli di una società democratica aperta o dello stato di diritto”.

Martedì Wray ha descritto come l’FBI abbia osservato “attività informatiche risalenti alla Cina” rivolte alle organizzazioni statunitensi che hanno fatto un annuncio significativo sulla ricerca relativa alla pandemia a poche ore dai loro annunci, rispecchiando altri avvertimenti dei funzionari dell’intelligence USA nelle ultime settimane.

I diplomatici cinesi stanno anche “sollecitando aggressivamente” funzionari federali, statali e locali in tutto il paese per sostenere la gestione della crisi da parte della Cina, ha aggiunto Wray, aggiungendo che un senatore di stato, che non ha identificato, è stato recentemente invitato dal governo cinese a introdurre una risoluzione a sostegno della risposta del Paese alla pandemia.

“Tutte queste pressioni apparentemente insignificanti si sommano a un ambiente decisionale in cui gli americani si trovano bloccati su un barile dal partito comunista cinese”, ha detto Wray, offrendo anche nuovi dettagli su un programma cinese noto come Fox Hunt che ha affermato di essere stato “guidato” da Xi come uno sforzo radicale per intimidire i rivali politici e i critici che vivono all’estero per tornare a casa.

Centinaia di “vittime di Fox Hunt” negli Stati Uniti sono state prese di mira dal governo cinese con tattiche “scioccanti” che equivalgono a “forze dell’ordine canaglia”.

“Quando non è stato in grado di individuare un obiettivo Fox Hunt, il governo cinese ha inviato un emissario per visitare la famiglia del bersaglio qui negli Stati Uniti. Il messaggio che hanno detto di trasmettere? L’obiettivo aveva due opzioni: tornare rapidamente in Cina o impegnarsi suicidio “, ha detto ancora.

I cinesi hanno difeso il programma come legittimo sforzo anticorruzione in passato, anche dopo che nel 2015 sono emerse notizie secondo cui l’amministrazione Obama aveva messo in guardia il governo dal dispiegare qui i loro agenti delle forze dell’ordine per cercare dissidenti.

Wray ha anche spiegato come i cinesi stiano conducendo una “sofisticata campagna di influenza maligna” usando “corruzione, ricatti e accordi segreti” per influenzare il discorso pubblico e la politica del governo. Ad esempio, ha affermato Wray, la Cina ha minacciato di stringere legami con produttori statunitensi con sede nel distretto di funzionari eletti che intendevano recarsi a Taiwan. La Cina ha anche tentato di cooptare consiglieri di fiducia dei politici statunitensi per portare il loro messaggio sul regime, ha detto Wray.

Gli sforzi di influenza non hanno lo scopo specifico di influenzare le elezioni presidenziali, ha detto Wray, ma hanno implicazioni per il voto e i cinesi “certamente hanno preferenze che vanno di pari passo”.