Manifestanti feriti durante una protesta contro il codice di abbigliamento imposto dai talebani alle donne

AgenPress. La repressione da parte delle autorità afghane contro una protesta per l’arresto e la detenzione di oltre una dozzina di donne per violazione del codice di abbigliamento avrebbe provocato almeno tre feriti.

Testimoni oculari hanno riferito che la polizia armata ha aperto il fuoco durante la protesta di oltre 100 persone nella città di Herat.

In Afghanistan, paese governato dai talebani dal 2021 in seguito al caotico ritiro delle forze a guida statunitense, le proteste sono rare. Da allora, il paese ha imposto un regime basato su una rigida interpretazione della legge islamica, o Sharia.

Il regolamento prevede restrizioni draconiane per donne e ragazze, tra cui il divieto di proseguire gli studi oltre la scuola primaria e norme sull’abbigliamento consentito al di fuori dell’abitazione. Il dissenso non è tollerato e le proteste contro le decisioni del governo sono illegali.

Le normative governative stabiliscono che le donne possono uscire in pubblico solo indossando l’hijab completo, che comprende un velo e una lunga veste che copre tutto il corpo, oltre a un velo che lascia scoperti solo gli occhi. Il rispetto di queste regole è affidato al temuto Ministero per la Propagazione della Virtù e la Prevenzione del Vizio.

Richard Bennett, l’inviato speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Afghanistan, si è detto “allarmato dall’uso eccessivo della forza contro manifestanti apparentemente pacifici a Herat”.

In un post su X, ha affermato che i responsabili delle violenze dovrebbero essere chiamati a risponderne. “È ora di allentare la tensione, rispettare la libertà di espressione dei cittadini, soprattutto delle donne e delle ragazze, ed evitare ulteriori danni”, ha dichiarato Bennett.

Domenica, la Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan ha dichiarato in un post su X che gli arresti e le detenzioni di donne a Herat per presunte violazioni del codice di abbigliamento sollevano “gravi preoccupazioni in materia di diritti umani”. La Missione aveva già espresso preoccupazione per arresti simili avvenuti lo scorso anno nella capitale afghana, Kabul.