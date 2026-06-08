L’Iran afferma di aver reagito agli attacchi israeliani in Libano

AgenPress. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno affermato che gli attacchi contro Israele rappresentavano un “avvertimento” di una risposta più ampia che avrebbe colpito tutto Israele e i suoi sostenitori nella regione qualora le “aggressioni” si ripetessero.

In una dichiarazione trasmessa dalla televisione di stato, il portavoce Ebrahim Zolfaqari ha affermato che l’esercito israeliano deve fermare gli attacchi contro il Libano meridionale e i sobborghi meridionali di Beirut.

“Nel nome di Allah, il Misericordioso, il Compassionevole, il regime aggressore sionista, violando ripetutamente il cessate il fuoco, sta intensificando giorno dopo giorno le sue atrocità contro il popolo oppresso del Libano, con il via libera e il sostegno dei criminali Stati Uniti d’America…

“L’esercito sionista deve cessare gli attacchi contro il Libano meridionale e le aree limitrofe; se estenderà gli attacchi a quella regione o risponderà alle azioni dell’Iran, subirà colpi ancora più duri e deplorevoli, e inizieranno attacchi distruttivi contro il regime e i suoi sostenitori. Che Allah, il più saggio, sia vittorioso.”