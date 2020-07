Eurostat. Rapporto debito-Pil Italia sale ancora, 137,6%. Deficit Eurozona schizza al 2,2%

AgenPress – Nel primo trimestre dell’anno il rapporto debito-Pil in Italia è salito al 137,6% dal 134,8% del quarto trimestre 2019. Nell’insieme dei 19 Paesi dell’Eurozona si è passati dall’84,1 all’86,3% e nell’insieme Ue dal 77,7 al 79,5%. Lo ha reso noto Eurostat avvertendo che l’impatto delle misure prese dai governi per contrastare l’emergenza Covid-19 “si farà sentire pienamente” solo nel secondo trimestre dell’anno.

Sempre nel primo trimestre il rapporto medio tra deficit pubblico e Pil nei Paesi dell’Eurozona è schizzato dallo 0,7 degli ultimi tre mesi del 2019 al 2,2%. Nell’insieme dei Paesi Ue il rapporto deficit-Pil è salito dallo 0,7 al 2,3%.

L’ Eurostat specifica che i dati registrati sia per l’insieme dei Paesi della zona euro che per l’Ue tra gennaio e marzo sono i livelli più alti dal secondo trimestre del 2015. I dati di molti Paesi, Italia inclusa, non sono disponibili.