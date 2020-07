Scuola, Giacomo Portas (Leader dei Moderati): Ancora oggi, a meno di 2 mesi dalla riapertura delle scuole non si hanno certezze

AgenPress. “Non è possibile che ad oggi ancora non ci siano delle linee guida adeguate alla riapertura della scuola, che sarà tra l’altro tra meno di 2 mesi. Sono a rischio circa 40 mila istituti, migliaia di famiglie, studenti, docenti lasciati al loro destino.

La Ministra pentastellata continua a non farne una giusta, non è accettabile che vengano scaricate le responsabilità della sua inadeguatezza su enti locali, e singoli istituti, si faccia chiarezza una volta per tutte, perché così si rischia il caos più totale.”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Italia Viva).