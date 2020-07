Spighe verdi 2020. Ecco i 46 comuni campioni di sostenibilità di un’agricoltura virtuosa

AgenPress – Un’agricoltura sostenibile, capace di valorizzare il territorio, rispettosa dell’ambiente e della qualità della vita e capace di innovazione: sono i requisiti per cui a 46 Comuni di 13 regioni sono sono state assegnate le ‘Spighe verdi’ 2020. Come le bandiere blu per il mare, il riconoscimento è destinato ai Comuni virtuosi. Lo hanno annunciato Fee Italia (Foundation for environmental education) e Confagricoltura.

Le regioni con il maggior numero di Spighe verdi sono Marche e Toscana. Tra gli indicatori considerati per la classifica ci sono innovazione in agricoltura, sviluppo sostenibile, uso del suolo, raccolta differenziata.

Marche: Esanatoglia, Grottammare, Matelica, Mondolfo, Montecassiano e Numana

Toscana: Castellina in Chianti, Massa Marittima, Castiglione della Pescaia, Castagneto Carducci, Fiesole e Bibbona.

Campania: Agropoli, Ascea, Massa Lubrense, Positano, Pisciotta

Lazio: Canale Monterano, Gaeta, Pontinia, Rivodutri, Roccagorga

Piemonte: Monforte d’Alba, Pralormo, Santo Stefano Belbo, Canelli e Volpedo

Puglia: Andria, Bisceglie, Castellaneta, Carovigno, Ostuni

Abruzzo: Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Tortoreto

Calabria: Santa Maria del Cedro, Sellia, Trebisacce)

Veneto: Caorle, Montagnana,Porto Tolle

Umbria: Montefalco e Todi

Liguria:Lavagna

Lombardia: Sant’Alessio con Vialone

Sicilia: Ragusa.