Fase 3, Fapi: “La fiscalità di vantaggio è la migliore proposta per il sud”

AgenPress. Siamo d’accordo con il ministro Provenzano. La fiscalità di vantaggio per il Sud finalizzata al lavoro ci sembra la migliore proposta fin qui avanzata per il rilancio del Mezzogiorno che è la vera priorità del Paese”.

Lo afferma, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“In autunno – aggiunge il leader della Fapi – la disoccupazione nelle regioni meridionali avrà picchi senza precedenti, per questo è necessaria una riduzione del costo del lavoro con un abbattimento del 30% dei contributi previdenziali a carico delle imprese”.

“Siamo convinti che in questa fase di grandi difficoltà economiche e sociali servono provvedimenti di contenimento della crisi ed incentivi per le imprese. Senza l’apporto di investimenti privati l’Italia rischia di non farcela”, conclude Sciotto.