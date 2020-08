MINIGUIDA OIPA PER VIAGGIARE SICURI CON CANI E GATTI

Un agile vademecum liberamente scaricabile per partire in sicurezza e legalità con il proprio familiare a quattro zampe

AgenPress – Oltre 3,5 milioni d’italiani andranno o sono in vacanza con i loro familiari a quattro zampe (dato Emg Acqua). Ma quanti conoscono le regole per viaggiare con un animale? Ecco allora che l’Oipa Italia ha stilato una miniguida con le regole generali da seguire per poter viaggiare in loro compagnia senza problemi.

Pillole legali per viaggiare con il 4 zampe è un prontuario agile e veloce in 14 pagine, con a margine un’efficace infografica di sintesi, utile per partire in sicurezza e legalità con i nostri inseparabili amici.

Il vademecum, liberamente scaricabile, è stato redatto dallo Sportello legale dell’associazione e offre indicazioni e consigli a seconda del tipo di mezzo di trasporto scelto per viaggiare: aereo, treno, nave, auto.

L’Oipa augura a tutti i possessori di animali una felice vacanza, ricordando l’art. 727 del codice penale che afferma: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”.

Scarica la guida Pillole legali per viaggiare con il 4 zampe