Roma. Tomba di Nerone. Ribera (PD). “Votato documento per recupero struttura”

AgenPress – “Stamattina il consiglio del Municipio Roma XV ha approvato la proposta per il riutilizzo dell’attuale struttura di via Cassia 827 che ospita il Cento Anziani.

Con l’occasione abbiamo sollecitato l’apertura del nuovo centro di via San Felice Circeo che, dopo il grande lavoro avviato dall’amministrazione precedente, è pronto. Gli uffici, infatti, hanno già predisposto l’inventario per l’arredamento della nuova struttura e, attualmente, non risultano elementi ostativi alla sua apertura che auspichiamo possa avveniie subito dopo l’estate, compatibilmente con l’emergenza Covid-19.

L’attuale struttura, invece, con gli opportuni adeguamenti e attraverso un confronto con il territorio, potrà essere destinata ad attività culturali e socio-ricreative di cui attualmente il quartiere di Tomba di Nerone è sprovvisto.

Nel documento abbiamo chiesto quindi di avviare un confronto con il territorio per giungere a decisioni condivise sul riutilizzo della struttura. La nostra idea è che questa possa divenire un centro polifunzionale e ospitare anche le attività di diverse realtà associative del territorio. Ci dispiace rilevare, purtroppo, che i colleghi del centrodestra non abbiano condiviso e appoggiato la proposta.”

Così in una nota Marcello Ribera, il Consigliere dem del XV Municipio.