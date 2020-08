Trento. Ragazza con disabilità violentata per oltre un anno da 3 anziani

AgenPress – Adescata sui social network, violentata in gruppo da tre anziani per oltre un anno e minacciata affinché non raccontasse l’orrore che era costretta a subire. È la drammatica ricostruzione dell’aberrante vicenda accaduta a Trento ai danni di una ragazza di 20 anni con disabilità intellettiva. Gli autori delle violenze sono due fratelli di 59 e 64 anni, finiti in carcere, e un loro conoscente di 82 per il quale è stata disposta la misura degli arresti domiciliari per limiti di età.

A dare impulso alle indagini è stata la madre adottiva della vittima. La donna avrebbe notato alcuni importanti cambiamenti nei comportamenti e nell’umore della figlia, che le avrebbero fatto percepire l’esistenza di un profondo disagio. Si è rivolta alla Polizia Postale che, in sinergia con i colleghi della Squadra Mobile, ha ricostruito alcune conversazioni tra la giovane e i tre aguzzini portando alla luce le nefandezze perpetrate nei suoi confronti.

Secondo quanto si è appreso, la ventenne sarebbe stata stuprata in gruppo dai tre uomini per oltre un anno. La giovane non avrebbe denunciato le violenze reiterate perché spaventata dalle continue minacce avanzate dai suoi aggressori, accusati di violenza sessuale di gruppo aggravata e minacce. I controlli effettuati sui cellulari e altri dispositivi informatici posseduti del branco hanno permesso di raccogliere più di 140 immagini degli abusi sessuali compiuti ai danni della ventenne. Si continua ad indagare perché al momento si sospetta che possano esserci anche altre vittime.

Luigi Cacciatori