Beirut. Attivisti in campo per aiutare gli animali feriti o dispersi

AgenPress – Dopo l’esplosione è scattata a Beirut l’emergenza animali, moltissimi cani e gatti sono fuggiti terrorizzati dalle loro abitazioni. E così è subito scattata una maxi operazione di recupero che vede in prima linea i volontari dell’associazione Animals Lebanon che si è attivata sul territorio per aiutare le centinaia di animali feriti e per riunire cani e gatti dispersi alle loro famiglie.

Nella deflagrazione di Beirut anche la sede dell’associazione libanese è stata colpita e alcuni dei gatti presenti al suo interno sono rimasti feriti a causa dei vetri delle finestre esplose come dimostrano le drammatiche immagini registrate dalle telecamere interne e diffuse sul web.

“La nostra squadra e tanti fantastici volontari sono ancora a terra in cerca di animali perduti e feriti.

I nostri cuori vanno a tutte le persone colpite, vanno a tutti coloro che hanno perso, a coloro che sono rimasti feriti e a coloro che hanno perso la propria casa.

Ma ci sono anche gli animali che hanno bisogno di aiuto.

La squadra degli animali del Libano è a terra sin dal primo giorno a organizzare squadre di ricerca di tutti gli animali sfollati durante questo terribile disastro.

Il numero di segnalazioni che stiamo ricevendo aumenta di ora. Vogliamo aiutare il più possibile e conosciamo molte persone che vogliono aiutare”, scrive l’associazione sulla sua pagina Facebook, Animals Lebanon.

“È stata coinvolta nella deflagrazione anche la sede dell’associazione e alcuni dei gatti presenti al suo interno sono rimasti feriti a causa dei vetri delle finestre esplose” scrive l’Oipa Italia in una nota. “Il team di Animals Lebanon è in giro per la città di Beirut per dare aiuto alle tantissime persone i cui animali sono rimasti feriti o si sono persi durante la terribile esplosione”, spiega il presidente dell’Oipa Italia, Massimo Comparotto. «Ma anche gli animali senza famiglia sono soccorsi dal team. La situazione è gravissima e per questo invitiamo a sostenere i volontari libanesi: hanno bisogno di auto anche loro. Una donazione, seppure piccola, può fare la differenza per i tanti animali vittime della devastata Beirut”. Tutte le modalità per contribuire con una donazione sono sul sito https://www.oipa.org/italia/offerta – causale “Oipa International – Animals Lebanon”.