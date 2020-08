Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Sfiducia, errore politico”

AgenPress. “Leggo da fonti giornalistiche, che le forze di opposizione con riferimento alla vicenda dei verbali Cts intendono proporre mozione di sfiducia contro il Premier Conte.

La sfiducia, come avvenuto di recente, è un errore politico. E’ sicuramente’ necessario, per trasparenza, che Conte riferisca in Parlamento, ma la mozione di sfiducia, basata allo stato solo su fonti giornalistiche che possono essere smentite e non su atti ufficiali non ha senso, è anche irrispettosa di un’ indagine giudiziaria in corso e non conforme a rigorosi principi di garantismo, inoltre arroventa il clima politico in un delicato momento del Paese in cui, a tutti i livelli è necessario senso di responsabilità, sia da parte di chi governa, che dell’ opposizione, guardando in avanti al bene comune e non all’utile elettorale immediato”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.