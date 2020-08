Sgombero campo nomadi, Torquati (PD): “Torna propaganda e fuffa del centrodestra su Rom”

AgenPress. “Torna la propaganda del centrodestra romano sullo sgombero del campo rom del Foro Italico. A loro dire ne hanno il merito, come hanno il merito di aver fatto arrivare anche la troupe de “Le iene”: almeno questo scrivono nei loro comunicati che da stamattina impazzano sulle agenzie.

Ricordiamo loro che in Municipio XV ricordiamo bene lo sgombero a Tor di Quinto realizzato sotto l’Amministrazione Alemanno: il risultato fu solo quello di trasferire le famiglie lì residenti in altri campi di Roma, compreso Camping River su via Tiberina che divenne di fatto un campo difficilmente gestibile per la quantità di persone presenti. Se parlassero con le famiglie romane residenti in quella via, lo saprebbero.

Ecco, oggi di fronte a questo nuovo sgombero e alla propaganda che torna a mostrare i muscoli, prendiamo atto di una Sindaca che senza soluzioni alternative e a beneficio della qualità della vita a Roma fa la sua passerella davanti alle telecamere e prendiamo atto di un centrodestra che dimentica lo scempio già fatto nel corso dell’Amministrazione Alemanno. É la politica dei selfie d’estate: tanta apparenza e poche soluzioni concrete”.

Così in una nota il capogruppo del Pd Daniele Torquati – Municipio XV.