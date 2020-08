Bruxelles. Obbligatoria la mascherina nei luoghi pubblici

AgenPress – Il governo regionale ha annunciato che da oggi è obbligatorio da oggi l’uso della mascherina in tutti i luoghi pubblici per far fronte all’aumento dei casi di coronavirus: lo ha annunciato il governo regionale. L’11 luglio scorso era stato introdotto su tutto il territorio nazionale l’obbligo della mascherina nei luoghi pubblici al chiuso e dal 24 luglio la mascherina in Belgio era diventata obbligatoria in tutti i mercati all’aperto e nelle strade dello shopping solitamente affollate. La nuova misura riguarda i 19 comuni della regione di Bruxelles ed è stata presa alla luce di un aumento dei contagi oltre la soglia dei 50 al giorno per 100.000 abitanti, vale a dire più di 600 nuovi casi ogni 24 ore su un territorio di circa 1,2 milioni di abitanti.