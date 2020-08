Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Covid, Sicilia dimenticata dal Governo”

AgenPress. “In Sicilia l’ aumento dei casi Covid è divenuto esponenziale . Tuttavia, tale dato, a leggere con attenzione le cifre, non si riferisce a casi di viaggiatori di rientro, ma a migranti. Infatti, su 89 contagi, 71 sono di extracomunitari.

La situazione sbarchi è al collasso e se il governo regionale dovesse arrivare in autotutela ad adottare misure restrittive per la doverosa protezione della salute, il tessuto socio economico già debole, subirebbe ulteriori e gravissimi danni, specie nel turismo che si è appena rialzato.

Il Governo, nei cui piani la Sicilia è dimenticata, si dia da fare attivamente limitando gli sbarchi. Non basta sognare improbabili tunnel sottomarini per sviare l’ attenzione dei siciliani”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò