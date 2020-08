Coronavirus. Contagi ancora in aumento, 574. 3 decessi, 403 guariti

AgenPress – L’ultimo bollettino del Ministero della Salute rileva 574 nuove infezioni. In quello precedente erano 523. Non si registrava un numero così alto dal 24 giugno, quando i contagi erano stati 577.

Si rilevano 3 decessi nelle ultime 24 ore per cause legate a Covid-19. In totale sono morte 35.234 persone.

Sono guariti dal coronavirus 203.326 italiani (+403). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 46.723 tamponi, 4.465 in meno rispetto al 13 agosto.

Gli attualmente positivi in Italia sono 12.249 (+168 rispetto al 13 agosto). I pazienti in terapia intensiva sono 56 (+1), quelli ricoverati con sintomi in altri repati 771 (-15). In isolamento domiciliare fiduciario si trovano 13.422 persone (+182).

Complessivamente sono 252.809 le persone che hanno contratto il Sars-Cov-2 in Italia. Il numero comprende attualmente positivi, morti e guariti.

Dove sono i nuovi casi di coronavirus in Italia

I casi più numerosi sono in Veneto (127) e in Lombardia (97), mentre Valle d’Aosta e Molise non hanno registrati nuovi positivi.