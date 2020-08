Emergenza Sbarchi Sicilia. Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Condivido posizione assessore Razza”

AgenPress. “In un’ articolata intervista al quotidiano romano Il Tempo, l’assessore alla Sanità della Sicilia, Ruggero Razza, in riferimento all’emergenza sbarchi della Sicilia e di Lampedusa, ha accusato il Governo di inerzia e di ignorare le necessità dell’ isola.

Condivido la posizione dell’assessore, come sempre lucido ed intellettualmente onesto, quando ricorda che anche l’attuale opposizione ha le sue responsabilità in tema sanità, governando infatti alcune importanti regioni italiane”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.