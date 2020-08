Scuola: Carfagna, Governo dimostra propria incapacità a gestire Fase 3

AgenPress. “Se il governo sostiene giustamente che la riapertura delle scuole è una priorità, non può ignorare l’appello dei presidi, gettati nell’incertezza a meno di un mese dall’inizio dell’anno scolastico”.

Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

“La telenovela sui banchi a rotelle sfiora ormai il ridicolo, è quasi certo che il numero dei docenti che saranno disponibili a settembre non sarà sufficiente, mentre perfino sulla sicurezza degli alunni già si prevedono deroghe alle regole previste in precedenza”, spiega la presidente di ‘Voce libera’.

“Se la pandemia è stata un evento imprevisto, l’apertura della scuola non lo è di certo. Il governo non può continuare a farci credere che ogni cosa rappresenti un’emergenza, provando così a nascondere la propria incapacità a gestire la Fase 3. Presidi, insegnanti, tutto il personale scolastico e milioni di famiglie esigono certezze e un ministro degno di questo nome ha il dovere di fornirle in fretta”, conclude Carfagna.