Usa. Michelle Obama: Trump è il presidente sbagliato. Replica: “torna a sederti e guarda”

AgenPress – “Ovunque guardiamo questa Casa Bianca vediamo caos, divisione e totale carenza di empatia”. Lo ha detto Michelle Obama nel suo discorso alla convention dem, attaccando Donald Trump, definendolo “il presidente sbagliato per il nostro Paese”, e’ “chiaramente in una situazione più grande di lui”.

L’economia Usa è allo sbando “a causa del virus che questo presidente ha minimizzato troppo a lungo”, continua Michelle Obama, alla quale replica direttamente il diretto interessato. “Torna a sederti e guarda. Per favore qualcuno spieghi a Michelle Obama che non sarei qui, nella meravigliosa Casa Bianca, se non fosse per il lavoro che ha fatto suo marito. Biden e’ stato meramente un ripensamento, una buona ragione per quell’endorsement tardivo e non entusiastico”, scrive in una raffica di tweet.

“Io e la mia amministrazione abbiamo costruito la più grande economia nella storia, di qualsiasi Paese, che era spenta, abbiamo salvato milioni di vite ed ora sto costruendo una economia ancora più grande di prima. I posti di lavoro abbondano, il Nasdaq e’ già ad un livello record, il resto seguirà. Torna a sederti e guarda!”.