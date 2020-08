Usa 2020. Bill Clinton. Se Trump verrà rieletto continuerà a fare il bullo

AgenPress – “Se Donald Trump verrà rieletto continuerà per altri quattro anni a dare colpe agli altri, a fare il bullo e a denigrare, mentre Joe Biden ricostruirà meglio”.

Così Bill Clinton nella seconda serata della convention dem in un video dalla sua casa di Chappaqua, Ny. L’ex presidente ha attaccato Trump anche per la gestione della pandemia e della conseguente crisi economica, ricordando l’altissimo numero di vittime e il tasso di disoccupazione: “siamo l’unico Paese industrializzato ad averlo triplicato”.

“Il Covid ha colpito 22 milioni di persone e come risponde il presidente Trump? Ignorandolo. Solo quando il virus è scoppiato in molto stati, ha detto: `è quello che e”. Abbiamo solo il 4 per cento della popolazione ma il 25 per cento dei contagi”.

“Abbiamo bisogno di un leader che guidi l’America. Joe Biden vuole ricostruire l’economia meglio di come è stata fatto, è lui il miglior presidente per gli agricoltori, per chi lavora nell’assistenza, per i bambini, lui lavorerà perché la vostra pensione non sia rischio”.