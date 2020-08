Giacomo Portas (Moderati): ritornare a scuola? Un Rebus senza precedenti

AgenPress. “Il ritorno a scuola è davvero un Rebus, non c’è nulla di certo, ma soprattutto ancora non ci sono linee guida adeguate, ragazzi, famiglie, corpo docenti, a meno di un mese dall’inizio delle lezioni, sono ancora alla fase 1.

Mi chiedo come si possa dare “tranquillità” agli italiani se chi dovrebbe pensare a come rendere l’inizio dell’anno scolastico “semplice” non fa altro che complicare le cose dicendo tutto il contrario di tutto, auspico oggi l’istituto superiore di sanità pubblichi le linee guida definitive, e che la Ministra Azzolina dia delle certezze, perchè per ora è il caos più totale.”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).