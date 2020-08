Scuola. Azzolina, stiamo facendo i salti mortali. Febbre? Spetta ai genitori misurarla

Agenpress – “Stiamo facendo i salti mortali, lavoriamo da settimane per questo obiettivo”, ovvero aprire le scuole il 14 settembre. “Vogliamo riaprirle, ma anche evitare che richiudano”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a Oggi.

Abbiamo siglato un Protocollo con i sindacati pochi giorni fa che dà le prime importanti indicazioni su cosa fare in caso qualcuno mostri sintomi che possano far pensare al Covid. Con l’Istituto superiore di sanità e il Ministero della Salute stiamo pubblicando un documento per dare un pacchetto di indicazioni complete. L’App Immuni? Il suo utilizzo è indicato anche dal Comitato Tecnico Scientifico. È un ottimo strumento per tracciare i contagi”.

Riguardo alla febbre “spetta ai genitori, prima di uscire di casa. Immaginiamo cosa accadrebbe se un ragazzo con la febbre, potenzialmente positivo, prendesse l’autobus o si fermasse in fila davanti a scuola in attesa di misurare la temperatura. Bisogna controllare prima. Rafforzeremo comunque il rapporto Scuola-Sistema sanitario. Ci saranno referenti nei presidi medici territoriali che supporteranno le scuole per la gestione degli aspetti sanitari. Non lasciamo soli i dirigenti scolastici, abbiamo anche attivato un help desk”.