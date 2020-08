Smartworking, Profumo (Ceo del Gruppo Leonardo): “Ci saranno forti conseguenze sul mercato immobiliare”

AgenPress. Al Meeting di Rimini ha partecipato anche Alessandro Profumo, oggi Ceo del Gruppo Leonardo, che si è addentrato in valutazioni sull’impatto dello smartworking.

Il giudizio sulle conseguenze per il mercato immobiliare è pesante: “Si libererà il 30% degli spazi occupati dagli uffici e ovviamente ci saranno forti conseguenze sul mercato immobiliare. Potete immaginare cosa significherà per il mercato degli uffici in tutto il Paese”. E sono affermazioni concrete, tanto che preannunciano la strategia del Gruppo Leonardo.

Per la riapertura delle attività a settembre si comincerà in pratica a ridurre le postazioni fisiche di lavoro e si metterà mano al mosaico degli spazi utilizzati. Per tagliare appunto il 30% degli spazi.