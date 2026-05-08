Mohammad Mokhber: “Lo Stretto di Hormuz rappresenta un’opportunità preziosa quanto la bomba atomica”

AgenPress. “Per anni abbiamo sottovalutato il vantaggio offerto dallo Stretto di Hormuz, mentre rappresenta un’opportunità preziosa quanto la bomba atomica” – ha affermato Mohammad Mokhber, consigliere di Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema dell’Iran.

“Avere a disposizione una posizione che ci permette di influenzare l’economia globale con una sola decisione è una grande opportunità”, ha commentato, promettendo che “in nessun caso i vantaggi di questa guerra andranno persi”.

Ha inoltre accennato alla possibilità di modificare lo status giuridico degli Stretti “sulla base del diritto internazionale” o, se necessario, “sulla base del nostro diritto nazionale”. Oggi sono scoppiati nuovi scontri a Hormuz tra Iran e Stati Uniti, mentre Washington è ancora in attesa della risposta di Teheran alla sua ultima proposta per una cessazione definitiva delle ostilità.

Nel primo pomeriggio, l’agenzia di stampa Tasnim, citando una fonte militare, ha riferito che nel Golfo regnava la “calma”, ma che “se gli americani tentassero di entrare nuovamente o di creare problemi alle navi iraniane, esisterebbe la possibilità” che gli scontri possano riprendere.

Interrogato sugli attacchi contro gli Emirati Arabi Uniti, alleato degli Stati Uniti, Mokhber ha risposto: “Sono stati puniti e saranno ulteriormente puniti”.