Zelensky: “La Russia vuole il cessate il fuoco dall’Ucraina per organizzare la loro parata per poi tornare a uccidere la nostra gente”

AgenPress. “Vogliono il permesso dall’Ucraina per organizzare la loro parata, in modo da poter sfilare in sicurezza sulla piazza per un’ora una volta all’anno, e poi tornare a uccidere la nostra gente e a fare di nuovo la guerra”, ha detto Zelensky nel suo discorso serale.

Il 7 maggio il Ministero della Difesa russo ha confermato l’annuncio del Presidente Vladimir Putin di un cessate il fuoco unilaterale dalla mezzanotte dell’8 maggio al 10 maggio. Secondo il ministero, durante questo periodo, “tutte le unità militari russe cesseranno completamente le operazioni di combattimento”.

Il Ministero della Difesa russo ha avvertito che qualsiasi violazione del cessate il fuoco da parte dell’Ucraina o tentativo di colpire obiettivi russi incontrerà “una risposta adeguata”. La Russia ha inoltre minacciato di lanciare un attacco su vasta scala contro il centro di Kiev se l’Ucraina tenterà di interrompere la parata del 9 maggio a Mosca.

Dopo che Putin aveva dichiarato una “tregua per il Giorno della Vittoria”, Zelensky aveva affermato il 4 maggio che l’Ucraina avrebbe attuato un cessate il fuoco il 6 maggio. In seguito, ha costatato che dal mattino del giorno dopo la Russia aveva già violato il cessate il fuoco 1.820 volte.

Un alto funzionario ucraino ha dichiarato che Kiev non vede alcun motivo per rispettare il cessate il fuoco proposto da Mosca per le celebrazioni del Giorno della Vittoria.

Le tregue temporanee annunciate durante la guerra, spesso legate a festività religiose o commemorative, sono ripetutamente fallite. Lo Stato Maggiore ucraino ha dichiarato che la Russia ha violato anche la tregua della Pasqua ortodossa.

Pochi giorni prima dell’annuncio del cessate il fuoco di due giorni previsto per maggio, la Russia ha condotto attacchi di massa in pieno giorno contro città ucraine nell’est e nel sud del Paese, uccidendo almeno 17 persone.

Zelensky ha affermato che il destino della parata militare russa del 9 maggio “dipende” dall’esercito ucraino, mentre a Mosca crescono le preoccupazioni per possibili attacchi durante l’evento.