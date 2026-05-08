Giorgia Meloni, ha incontrato a Palazzo Chigi, il Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, Marco Rubio

AgenPress. La premier Giorgia Meloni, in una breve dichiarazione ai giornalisti, ha fatto riferimento all’incontro avuto oggi a mezzogiorno con il segretario di Stato americano Marco Rubio.

“Il nostro incontro è stato ampio e costruttivo, un incontro tra alleati, con riferimento sia alle relazioni bilaterali che alle principali questioni internazionali. Mi riferisco al Medio Oriente, alla sicurezza della navigazione, allo Stretto di Hormuz.” Abbiamo anche parlato di questioni che sono state importanti per l’Italia nel corso del tempo: la Libia, il Libano e, naturalmente, abbiamo menzionato l’Ucraina, così come la Cina, che il presidente americano visiterà.

È stato un colloquio senz’altro produttivo, costruttivo e onesto tra i nostri Paesi. Entrambi sappiamo quanto sia importante la relazione transatlantica, ma anche quanto sia importante per ciascuno di noi difendere i propri interessi nazionali. L’Italia difende i suoi interessi nazionali proprio come gli Stati Uniti, ed è positivo che su questo siamo d’accordo.