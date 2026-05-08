Trump annuncia un cessate il fuoco di tre giorni nella guerra tra Russia e Ucraina

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato oggi, con un post su un social network, un cessate il fuoco di tre giorni nella guerra tra Ucraina e Russia, a partire da domani, 9 maggio, fino all’11 del mese. L’accordo tra le due parti prevede la sospensione di tutte le attività armate e lo scambio di 1.000 prigionieri di guerra da ciascun paese.

Secondo il presidente americano, i colloqui per porre fine a questo “grande conflitto” continuano e “ogni giorno ci avviciniamo sempre di più”. “Speriamo che sia l’inizio della fine di una guerra lunga, mortale e brutale”, ha aggiunto nel suo post su Truth Social.

La Russia aveva già annunciato un cessate il fuoco di tre giorni per celebrare l’anniversario della vittoria dell’esercito sovietico sui nazisti nella seconda guerra mondiale.