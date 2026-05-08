Nuovi casi sospetti di hantavirus scoperti in Spagna e nell’isola Tristan da Cunha

AgenPress. Due nuovi casi sospetti di hantavirus sono stati segnalati venerdì, uno in Spagna e l’altro sulla remota isola di Tristan da Cunha , nell’Atlantico meridionale , mentre gli esperti sono impegnati in una corsa contro il tempo per contenere un focolaio iniziato su una nave da crociera di lusso.

Gli annunci provenienti da località distanti migliaia di chilometri alimenteranno la preoccupazione per un focolaio di casi finora associato a tre decessi, sebbene l’Organizzazione Mondiale della Sanità abbia ripetutamente affermato che il rischio per la popolazione generale è basso e che il virus non si trasmette facilmente.

Una donna di 32 anni nella provincia sud-orientale spagnola di Alicante presenta sintomi compatibili con un’infezione da hantavirus ed è stata sottoposta a test, hanno riferito le autorità sanitarie spagnole. La donna si trovava brevemente seduta sull’aereo dietro a una donna olandese che aveva contratto il virus a bordo della MV Hondius, ha dichiarato ai giornalisti il ​​Segretario di Stato alla Salute Javier Padilla. La donna olandese era scesa dall’aereo a Johannesburg sentendosi male prima del decollo, avvenuto il 25 aprile, ed è poi deceduta in ospedale. Un cittadino britannico è sospettato di aver contratto la malattia anche a Tristan da Cunha, ha dichiarato l’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria. Le autorità hanno affermato che si trattava di un passeggero della nave battente bandiera olandese che ha fatto scalo sull’isola dal 13 al 15 aprile.

“In base alle dinamiche di questa epidemia, in base a come si sta diffondendo e non si sta diffondendo tra le persone a bordo della nave e tra quelle sbarcate, continuiamo a considerare basso il rischio per la popolazione generale”, ha dichiarato Anais Legand, responsabile tecnica dell’OMS per le minacce virali, durante un briefing online. Entrambi i nuovi casi sospetti sono collegati al focolaio iniziale, hanno affermato i funzionari.

La nave da crociera è partita dall’Argentina a marzo con circa 150 passeggeri e ha fatto scalo in Antartide e in altre località prima di dirigersi a nord verso le acque al largo di Capo Verde, a ovest dell’Africa, dove si è fermata brevemente questa settimana dopo la notizia dei casi. I funzionari dell’OMS hanno confermato che alcuni dei casi a bordo della nave sono causati dal ceppo Andes dell’hantavirus, l’unica variante in grado di trasmettersi tra persone, solitamente attraverso un contatto prolungato e ravvicinato con una persona che presenta i sintomi.