Alexei Navalny. Ospedale nega avvelenamento, possibile “disordine metabolico”

"La diagnosi di avvelenamento rimane nella parte posteriore della nostra mente ma non pensiamo che il paziente sia stato avvelenato".

Lo afferma Anatoly Kalinichenko, vicedirettore dell’ospedale, sottolineando che non c’è presenza di veleno nel sangue di Alexei Navalny.

“Abbiamo una diagnosi completa. Purtroppo non posso condividerla con la stampa ma è stata comunicata alla moglie e al fratello di Navalny”, ha detto Kalinichenko. “Il paziente non sarebbe in grado di affrontare un trasporto”.

“Oggi abbiamo alcune diagnosi di lavoro. La principale alla quale stiamo arrivando è un disturbo dell’equilibrio dei carboidrati, cioè un disordine metabolico. Può essere causato da un improvviso calo dei livelli di zucchero nel sangue”, ha detto in un commento reso pubblico dal servizio stampa del Ministero della Sanità regionale. Secondo il medico, la condizione di Navalny è considerata instabile e grave e può peggiorare durante il decollo o l’atterraggio dell’aereo. Il medico ha anche dichiarato che non sono stati rilevati ossibutirrato o barbiturici nel corpo di Navalny, secondo quanto riferisce la Tass.