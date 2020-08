Alexei Navalny “avvelenato”. Merkel chiede a Putin di punire i colpevoli

AgenPress – Angela Merkel chiede alla Russia che vi sia un’inchiesta completa e che i responsabili dell’avvelenamento di Alexei Navalny paghino le conseguenze sul piano legale. Lo si legge in un comunicato della cancelleria.

“Alla luce del rilevante ruolo che il signor Navalny svolge nell’opposizione politica in Russia, le istituzioni locali sono chiamate con urgenza a chiarire questi fatti in modo completo e in piena trasparenza”, si legge nella nota congiunta di Merkel e del suo ministro degli Esteri, Heiko Maas.

“I responsabili devono essere sottoposti a un’inchiesta e risponderne davanti alla legge”, aggiungono la cancelliera e il ministro. “Speriamo che Navalny possa guarire completamente. I nostri auspici sono diretti alla famiglia, sottoposta a una dura prova”.