Medio Oriente e Nord Africa: sfollato un bambino ogni 5 secondi; ogni 15 minuti un bambino mutilato o ucciso nei conflitti nell’area

AgenPress. Almeno 12,2 milioni di bambini, secondo le notizie, sono stati uccisi, mutilati o costretti a sfollare nei conflitti in Medio Oriente e Nord Africa (MENA) in meno di due anni, l‘equivalente di un bambino sfollato ogni cinque secondi e di un bambino ucciso o mutilato ogni quindici minuti.

Le notizie indicano che oltre 12 milioni di bambini sono stati sfollati, più di 40.000 sono stati mutilati e quasi 20.000 sono stati uccisi.

“La vita di un bambino viene stravolta ogni cinque secondi a causa dei conflitti nella regione”, ha dichiarato Edouard Beigbeder, Direttore regionale dell’UNICEF per il Medio Oriente e il Nord Africa. “Già la metà dei 220 milioni di bambini della regione vive in paesi colpiti da conflitti. Non possiamo permettere che questo numero aumenti. Porre fine alle ostilità – per il bene dei bambini – non è facoltativo: è una necessità urgente, un obbligo morale, ed è l’unica strada per un futuro migliore.”

Oggi, quasi 110 milioni di bambini nell’area MENA vivono in Paesi colpiti da conflitti. La violenza continua a sconvolgere quasi ogni aspetto della loro vita. Case, scuole e strutture sanitarie vengono distrutte. I bambini sono regolarmente esposti a situazioni di pericolo, angoscia estrema e sfollamento, privati della sicurezza e spesso lasciati con cicatrici psicologiche che possono durare tutta la vita.

Nel 2025, secondo le stime dell’UNICEF, 45 milioni di bambini in tutta la regione avranno bisogno di assistenza umanitaria a causa dei continui rischi di vita e delle vulnerabilità, rispetto ai 32 milioni del 2020: un aumento del 41% in soli cinque anni.

Nel frattempo, l’UNICEF sta subendo gravi carenze di fondi in tutte le sue operazioni nella regione MENA. A maggio, ad esempio, la Siria ha avuto un deficit di fondi del 78%, lo Stato della Palestina del 68% per i suoi appelli del 2025 e i nostri programmi regionali sono sempre più sotto pressione.

Guardando al futuro, le prospettive restano drammatiche. Entro il 2026, si prevede che i finanziamenti dell’UNICEF nella regione MENA diminuiranno del 20-25%, con una perdita potenziale fino a 370 milioni di dollari, mettendo a rischio i programmi salvavita in tutta la regione, tra cui le cure per la malnutrizione grave, la produzione di acqua sicura nelle zone di conflitto e le vaccinazioni contro le malattie mortali.

“Mentre la situazione dei bambini nella regione peggiora, le risorse per rispondere diventano sempre più scarse”, ha dichiarato Beigbeder. “I conflitti devono finire. L’attività di advocacy internazionale per risolvere queste crisi deve intensificarsi. E il sostegno ai bambini vulnerabili deve aumentare, non diminuire”.

L’UNICEF esorta tutte le parti in conflitto nella regione a porre fine alle ostilità e a rispettare il diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il rispetto dei diritti umani. Gli Stati membri che hanno influenza sulle parti in conflitto devono usarla per sostenere la pace e la protezione dei bambini e delle infrastrutture essenziali su cui fanno affidamento per la sopravvivenza.

L’UNICEF esorta inoltre i donatori a mantenere o aumentare il loro sostegno ai bambini e invita i nuovi donatori a stare dalla parte dei bambini più vulnerabili della regione.