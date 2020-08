Scuola: Carfagna, Governo dia subito risposte chiare e uniformi per tutta Italia

AgenPress. “Il Governo deve trovare un punto di equilibrio fra sicurezza e garanzia del diritto allo studio e dare subito risposte chiare, uniformi su tutto il territorio nazionale. E’ un dovere ineludibile se vogliamo permettere ai cittadini di organizzare la loro vita, programmare il ritorno al lavoro e l’accudimento dei più piccoli.

I bambini e i ragazzi, le famiglie, gli insegnanti, i presidi, tutto il personale della scuola non possono restare nell’incertezza e nel timore. Se la scuola non funziona, se non ci sono certezze, corriamo il serio rischio di un aumento della disoccupazione femminile, che già ha dati drammatici. Inevitabilmente la generazione di giovani che è investita dall’emergenza Covid avrà una formazione frammentaria e una socializzazione carente.

È importante non lasciare indietro i più fragili ed è doveroso organizzare al meglio il trasporto ed il supporto didattico degli alunni con disabilità. Credo che tutti gli italiani, tutte le famiglie, siano al limite della sopportazione e che questo aggravi l’angoscia di un Paese già duramente provato”.

Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, in una nota.