Mollicone (FdI): “Librandi parla di ostruzionismo dell’opposizione, ma lui che fa in parlamento? Conosciuto solo per i cambi di casacca”

AgenPress. “A Librandi che, da imprenditore prima che da parlamentare, esprime viva soddisfazione per le politiche del governo sottolinerei che “no, non va tutto bene”. La risposta dell’esecutivo giallorosso alla crisi economica delle imprese è stata carente sotto ogni punto: Con il decreto legge di agosto gli imprenditori aspettavano con ansia che il governo varasse misure fiscali e finanziarie in grado di assicurare alle piccole e medie imprese quella liquidità tanto attesa e sempre rinviata.

Come ha detto il presidente di Unimpresa, prorogare le scadenze fiscali può essere, in generale, una giusta soluzione nel breve periodo, ma quando questo modus operandi diventa una normale prassi testimonia soltanto l’incapacità del governo. A Librandi che, inoltre, accusa di ostruzionismo, vorrei sottolineare che fare il parlamentare è soprattutto una questione di rappresentanza.

FDI è sempre stata in prima linea con le proprie proposte, continuamente bocciate dall’opposizione. Sicuramente Librandi non può saperlo, dato che partecipa poco all’attività parlamentare: in più di 2 anni di legislatura ha presentato una decina di ordini del giorno in aula, 2 proposte di legge e nessun atto di sindacato ispettivo o di indirizzo, come interrogazioni o mozioni. Al netto dei suoi continui cambi di casacca, chi rappresenta oltre a sé stesso?”

Così il deputato FDI Federico Mollicone in onda nel corso della trasmissione “Coffee Break”.