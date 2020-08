Stangata libri e materiale scolastico, come risparmiare?

AgenPress. Settembre 2020 si avvicina così come la scuola. Oltre il problema della pandemia, come ogni anno, sta per abbattersi un salasso sulle spalle degli italiani per l’acquisto dei libri scolastici e il corredo scolastico, in particolar modo, per le famiglie che hanno figli che si apprestano a compiere il salto dalle medie alle superiori.

“Non basta la situazione critica che stiamo vivendo per la pandemia – commenta il Presidente del Codacons Marco Donzelli– si aggiunge per molte famiglie l’aumento di libri e del materiale scolastico.

Al fine di risparmiare sensibilmente e abbattere i costi del 40%, ecco il decalogo che propone il Codacons:

_Non inseguite le mode. Le televisioni bombardano i vostri figli con pubblicità mirate agli acquisti necessari per la scuola, allontanateli dalla TV e non fatevi condizionare dal mercato pubblicitario. Non inseguendo le mode, per il corredo potreste spendere il 40% in meno, acquistando prodotti di identica qualità. Basta non comprare gli articoli legati ai personaggi dei cartoni animati o bambole famose.

_Supermercato? Nei supermercati si può arrivare a risparmiare fino al 30% rispetto alla cartolibreria. Andate con la lista dettagliata della spesa e obbligatevi a rispettarla. In questo periodo alcune catene di supermercati vendono i prodotti scolastici addirittura a prezzi stracciati.

Vengono venduti addirittura sottocosto, contando sul fatto che comunque finirete per acquistare anche tutto il resto.

Approfittatene!

_Rinviate gli acquisti. Abbiamo la pessima abitudine di acquistare subito tutto quello che servirà nel corso dell’anno. Le scorte di quaderni e penne si possono anche comprare in un momento successivo. Spesso, aspettando, si risparmia.

_Aspettate i professori. Per le cose tecniche (dal compasso ai dizionari), poi, è bene attendere le disposizioni dei professori, onde evitare acquisti superflui o carenti.

_Offerte promozionali e kit a prezzo fisso. Ben vengono! Possono essere convenienti. Confrontate comunque sempre i prezzi e controllate la qualità del prodotto, specie per lo zaino.

_Mercatino dell’usato. Cercare libri usati tramite i social network contattando i ragazzi di anni precedenti.