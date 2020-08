AgenPress. Il Tar di Palermo ha accolto l’istanza del Governo e l’ordinanza del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, relativa alla chiusura dei centri di accoglienza dei migranti nell’isola, è stata sospesa.

In pratica è stata sospesa con un decreto cautelare monocratico a firma della Presidente di Sezione, fino alla trattazione collegiale in camera di consiglio fissata per il 17 settembre prossimo.