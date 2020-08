Parigi. Obbligo mascherina all’aperto. Castex, eviteremo nuovi lockdown

AgenPress – “Le Bouches-du-Rhône ma anche Parigi sono classificate fra i dipartimenti di circolazione attiva del virus. Questo comporta delle conseguenze. Il prefetto di Parigi estenderà l’obbligo della mascherina a tutta la capitale”.

Lo ha annunciato il primo ministro francese, Jean Castex, in una conferenza stampa sulla situazione epidemica. Finora l’obbligo della mascherina nelle strade della capitale era stato limitato ai quartieri più affollati, con previsione di multe a 135 euro per chi non osserva l’obbligo.

“Abbiamo messo in atto una capacità di testare fra le migliori al mondo: 830.000 tamponi alla settimana, con la prospettiva di un milione di test nel mese di settembre”, ha annunciato il primo ministro francese, Jean Castex, facendo il punto della situazione dell’epidemia nel Paese.

“Nuovi piani di lockdown locali o globali sono pronti. Il nostro sistema ospedaliero è pronto anche ad una nuova ondata di pazienti, in termini di letti, mascherine, farmaci, rianimatori. Ma il nostro obiettivo è fare del tutto per evitare un nuovo lockdown, soprattutto generale, e un afflusso massiccio di pazienti come quello che abbiamo conosciuto. Quest’obiettivo è alla nostra portata se soltanto saremo tutti mobilitati”.