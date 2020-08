Scuola, Santanchè (FDI): Ennesima inadempienza della Ministra pentastellata, i kit sierologici? Non pervenuti.

AgenPress. “Ecco l’ennesima dimenticanza, frivolezza, inadempienza, della Ministra pentastellata Azzolina, siamo al 27 Agosto e abbiamo solo tante parole -dette anche male il più delle volte- una miriade di annunci, ma di concreto? Il nulla…!

L’ultima -ma solo in ordine cronologico- i kit seriologici per lavoratori Ata e Docenti, ergo il 14 Settembre data in cui dovrebbero riaprire gli istituti non si avrà una mappatura completata dei positivi al test, perché mancano i Kit, addirittura in alcune zone d’Italia non sono mai arrivati.

Mi domando, o meglio domando alla nostra Ministra, ma è davvero sicura di poter garantire le condizioni minime ai nostri ragazzi per il ritorno a scuola?”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).