Maltempo. Meteorologo. Weekend, nubifragi e grandinate al Nord. Bel tempo al Sud

AgenPress – In arrivo, da domani e per tutto il weekend, una violenta fase di maltempo sul Nord Italia con rischio elevato di forti temporali, nubifragi, ma anche grandinate.

“Una violenta perturbazione che già questa sera raggiungerà il settentrione portando temporali nei settori a nord del Po – domani coinvolgerà tutto il Nord Italia e l’alta Toscana con temporali forti o grandinate, e colpi di vento. I fenomeni saranno più insistenti e abbondanti su Alpi, Prealpi e nelle zone Pedemontane: in queste zone si potranno avere picchi tra i 100 ed i 150 mm di pioggia nella giornata di domani”, dice Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, secondo il quale al settentrione ci sarà un abbassamento delle temperature anche di 10 gradi.

“L’allerta maltempo, precisa Ferrara, riguarderà da domani quasi tutto il Nord, in particolare Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia ed alta Toscana. Forti temporali si registreranno in val Padana, dove pioverà di più ma non in maniera organizzata. In Liguria, continua il meteorologo di 3bmeteo.com, “temporali forti non sono esclusi tra genovese e spezzino”.

Clima opposto al Sud, dove ci sarà sole ma molto caldo, con picchi di 40 gradi.Previsti anche forti venti di Libeccio e Scirocco, con mari agitati soprattutto domenica.

Domenica la perturbazione coinvolgerà anche il Centro, con maltempo che si avrà anche in Toscana, Umbria, Marche e in serata anche il Lazio e l’Abruzzo.