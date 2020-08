Lampedusa. Altri 450 migranti arrivati nella notte. Proteste: “Siamo in ginocchio”

AgenPress – A Lampedusa, nella notte, lo sbarco dei circa 450 migranti arrivati sull’isola a bordo di un peschereccio intercettato a 4 miglia dalla costa dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. Tra le persone tratte in salvo potrebbero esserci alcuni profughi libici. I migranti sono scesi a piccoli gruppi e, nel rispetto delle norme anticovid, è stata loro controllata la temperatura corporea.

I migranti sono stati poi trasferiti con pullmini nell’hotspot di contrada Imbriacola. Sull’isola ci sono 1.526 migranti, fra hotspot e Casa della fratellanza (locali della parrocchia). Il trasferimento preventivato per oggi di 55 persone con il traghetto di linea è saltato a causa del maltempo. Al momento non risultano altri trasferimenti programmati.

“Siamo in ginocchio, all’hotspot si superano le 1.500 presenze, non è possibile continuare a sopportare queste angherie da parte del governo”, ha dichiarato il sindaco Salvatore Martello, minacciando lo sciopero di tutta l’isola se non verrano prese “decisioni immediate”. senatrice Angela Maraventano, con una decina di abitanti di Lampedusa.